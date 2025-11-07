日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」が６日に放送され、あのちゃんこと、歌手でタレント・あのが出演した。あのちゃんは「最近ハマっているもの」を聞かれると「カプセルトイ。仕事の合間の１、２時間でバーって走ってガチャガチャ、ガチャガチャ！」と明かした。あのちゃんは「（景品に）好きなのはないけど、とにかくやりたくて。無心で、いっぱい、いっぱい。やってます。（やるときは）２、３時間で何万円も…」と