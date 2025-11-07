5人組ダンスボーカルグループ「M!LK（ミルク）」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が7日までに自身のインスタグラムを更新。“愛娘”を演じた子役との再会ショットを披露した。「娘に会えた」と書き出すと、昨年度後期のNHK連続テレビ小説「おむすび」で自身が演じた米田翔也の娘・花を演じた子役の宮崎莉里沙との2ショットをアップ。「父ちゃん、ヤンキーになってごめんな…久しぶりに会っても、パパー！って抱きついてくれ