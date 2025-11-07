コメの平均販売価格は2週間ぶりに値上がりし、依然として最高値に迫る水準が続いています。【映像】店頭に並ぶコメ農水省によりますと、11月2日までの1週間に全国のスーパー約1000店舗で販売されたコメの平均価格は、前の週より27円高い5kg当たり4235円でした。2週間ぶりの値上がりで、4000円台は9週連続です。5月中旬の最高値4285円に迫る水準が続いています。比較的単価の高い銘柄米は、前の週より17円高い4540円で、3週連