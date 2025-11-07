経済産業省経済産業省は7日、ガソリン税の暫定税率廃止に向け補助金が増額されるのを前に、価格下落を見越した買い控えを避けるよう呼びかけた。補助金は13日から2週間ごとに約5円ずつ増えるため、店頭価格は緩やかに下落する見通し。買い控え後、消費者がガソリンスタンドに殺到して混乱する事態を防ぎたい考えだ。暫定税率は12月31日に廃止される予定で、補助額は現在の10円から、12月11日には暫定税率と同額の約25円に到達