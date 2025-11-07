バンダイナムコフィルムワークスは６日、アニメなどの動画配信サービス「バンダイチャンネル」の全サービスを一時停止したと発表した。外部からの不正アクセスの疑いがあるといい、原因の特定を進めている。同社によると、４日に複数の利用者から、意図せずに退会させられているという問い合わせがあり、退会に関する手続きを一時停止した。調査したところ、不正アクセスの可能性が出てきたことから、６日午後１１時半頃に動画