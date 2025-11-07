女優の唐田えりか自身のInstagramのストーリーズを更新し、「long hair 今これ」と現在のヘアスタイルを紹介。投稿には唐田の様々なヘアスタイルの写真が添えられており、多くのファンからの反響が寄せられている。この投稿にファンからは「髪型が素敵！」「長い髪が似合ってる！」「このヘアスタイル、すごくいいね！」など、肯定的なコメントが寄せられ、多くのファンが唐田の魅力に惹かれている様子が見受けられる。