彼氏を招いてのお家デートでは、部屋に並んでいる本のタイトルにも、注意が必要かもしれません。あらぬ疑いをかけられたくなければ、どんなジャンルの本を隠しておくべきなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性158名に聞いたアンケートを参考に「こんなの読んでるの？部屋にあると彼氏にドン引きされる本」をご紹介します。【１】「こんなことを考えてる子だったの？」と警戒されそうなネトウヨ本「いろんな考え方