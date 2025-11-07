日産が新「フェアレディZ」初公開！日産は2025年11月4日、米国ラスベガスで開幕した「SEMA SHOW（SEMAショー）2025」において、人気スポーツカー「Z」（日本名：フェアレディZ）の新たなカスタムモデルとなる「NISMO GT-Z」を初公開しました。このモデルは、長年にわたり日産と協力関係にあるForsberg Racing（フォルスベルグレーシング）が手掛けており、市販車のポテンシャルを最大限に引き出すことで、本格的なレーシングカ