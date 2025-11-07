◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）は９６・６７点で２位発進となった。首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）とは１・９１点差。点数を見届けると、頬を緩めて日下匡力コーチと握手を交わした。「すごくいい滑り出し。しっかりまとめられたことがうれしい」と今季自己ベ