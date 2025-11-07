タレントの朝日奈央が７日までにＳＮＳを更新。妹の誕生日祝いにお揃いコーデでディズニーを訪れる写真をアップした。自身のインスタグラムで「妹のお誕生日ディズニー初めて２人で行きました事前に打ち合わせをしてお揃いの洋服で行ったよ」と報告。黒のシャツに黒のパンツ、レザーのジャケットでそろえた２ショットなどをアップした。続けて「あいにくの雨だったのに、２人できゃっきゃしながら乗り物乗ったり写真撮った