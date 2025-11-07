２０２５年、40周年を迎えた「焼津さかなセンター」が移転リニューアルを計画していることがわかりました。焼津を代表する観光施設として、どのような進化を遂げるのでしょうか。（店員）「いらっしゃいませ～～！カニも特売サケも厚切りです！！」威勢の良い声が響きわたり新鮮な海産物がずらりと並ぶ「焼津さかなセンター」。地元で水揚げされるマグロをはじめ鮮度抜群な海産物が手に入るほか絶品