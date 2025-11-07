業界を一変させるきっかけを生んだリーフ2010年の出来事といえば？iPadの発売？レディー・ガガの生肉ドレス？筆者にとって最も印象深いのは、ズングリした日産車の登場。24kWhの駆動用バッテリーで最長200km走れ、最高46kWで充電できる性能を誇った、初代リーフだ。【画像】クロスオーバーへ一新日産リーフ英国で同価格帯のライバル2代目リーフも全113枚いずれも、当時としては驚異的な性能といえた。世界初の、実用