さまざまなジャンルの若手クリエイターが、独創的な切り口で制作した作品を集めた企画展が、あすから富山県美術館で始まります。開催を前にきょう富山県美術館では開会式が行われました。「DESIGN with FOCUSデザイナーの冒険展」は20代から40代のデザイナー、アーティスト、建築家など11組の若手クリエイターによる展覧会です。朝日町でとれたウニの殻を釉薬に使用した磁器や、通常破棄される建築