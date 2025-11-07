台風25号による被害が深刻なフィリピンでは、死者が150人を超えました。また台風はベトナムにも上陸していて、少なくとも5人が死亡しています。台風25号により、フィリピン各地では甚大な被害が出ていて、災害対策当局の発表によりますと、国内の死者は153人にのぼったということです。マルコス大統領は、6日、「国家災害事態」を宣言し、救助活動や被災者支援に迅速に取り組むよう指示しています。また台風25号は、6日夜、ベトナ