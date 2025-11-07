6日夕方、三種町の国道7号で55歳の女性が軽乗用車にはねられ、死亡しました。山粼愛子記者「現場は交通量の多い国道です。女性はあちらから走ってきた車と道路上で衝突したということです」現場は三種町鹿渡の国道7号です。能代警察署の調べによりますと、6日午後5時前、八郎潟町方向から能代市方向に走っていた軽乗用車が、道路にいた女性をはねました。はねられたのは八郎潟町真坂の会社員、宇佐美蘭子さん55歳で、胸など