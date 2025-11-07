農家がおススメするお手軽な米の保存法がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】農家おススメ、お米の保存方法！ペットボトルで冷蔵庫に8月に購入した袋のままの政府備蓄米に大量に羽虫が湧いたとする投稿を引用し、「わたくし米農家、この話題が上がるたびに言ってるけどペットボトルに入れての冷蔵保存をオススメしております。 まぁ早く食べるのが一番なんやけどね。」と件の保存法を紹介したのは福岡県福津市で農業を営む貞