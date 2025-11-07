7日、傷害の疑いで上越市の会社員の男（49）が逮捕されました。警察によりますと、男は7日午前8時半頃、上越市内の自宅で、70代母親に対し顔や腕を数回拳で殴る暴行を加えた疑いです。母親から「暴力をふるわれた」と110番通報がありました。母親は顔が腫れるなどのケガをしましたが、意識はあり、命に別条はありません。男は調べに対し「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めています。