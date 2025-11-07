◆秋季練習（7日、タマスタ筑後）ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（24）が、今季味わったの悔しさを胸に汗を流している。この秋のテーマは「打撃は対応力を上げること。守備は内外野の基本を徹底する」。特に打撃練習用マシン「トラジェクトアーク」を使用し、実戦形式での打撃を意識している。今季は1軍で24試合に出場し打率2割3分6厘、6打点。「チャンスを生かしたかった」と、スタメン出場した際に思ったような結果が残せな