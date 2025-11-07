＜明治安田レディス2日目◇7日◇茨木国際ゴルフ倶楽部（大阪府）◇6405ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。18歳ルーキーの加藤麗奈が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル9アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。【写真】合格おめでとう！笑いと涙の女子プロテストフォト集トータル7アンダー・2位にアマチュアの岩永杏奈。トータル6アンダー・3位タイには中山三奈、林菜