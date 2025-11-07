＜TOTOジャパンクラシック2日目◇7日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞15位から出たメルセデス・ランキング(MR)1位の佐久間朱莉が6バーディ・ボギーなし「66」の完璧なラウンドを披露。トータル9アンダーまで伸ばし、首位と2打差の4位タイに浮上した。【写真】合格おめでとう！笑いと涙のプロテストフォト集1番をバーディで滑り出し、2番はピンまで13ヤードを54度のウェッジでガツンと沈めるチップ