¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È ºÇ½ªÆü¡þ7Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿22¿Í¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Î22¿Í°ìÊý¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¸½¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢º£µ¨¡¢»Ë¾å½é¤ÎÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤Î»û