news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「道路陥没...ごみ収集車が穴に防火水槽が老朽化で破損か」のニュースについてお伝えします。◇◇◇道路で大きく傾いているのは“ゴミ収集車”。前輪は宙に浮き、後輪は道路にあいた大きな穴に落ちてしまっています。6日午前8時すぎ、ゴミ収集車の作業員から通報が。「車が穴に落ち込んだ」香川県三木町で道路が陥没。警察によりますと、直径2.8メートル、深さは1.5メートル