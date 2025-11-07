◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦東邦ガス5―2明治安田（2025年11月7日京セラドーム）東邦ガスが逆転勝ちで出場2大会連続の8強進出を決めた。先発した元ヤクルトの吉田大喜は8安打を浴びながらも、粘りの投球で6回を1失点。9回2失点完投した初戦に続き、今大会2勝目をマークした。「悪いなりにまとめられたと思います」。4―1の6回は1死満塁のピンチを招いたが、まずは相手9番をフルカウントから146キロ直球で三邪