「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（７日、東和薬品ラクタブドーム）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季ＧＰ初戦と迎えた北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が９８・５８点で首位発進を決めた。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が今季自己ベストの９６・６７点で２位につけた。その差はわずか１・９１点。鍵山は冒頭の４回転トーループ−３回転トーループを鮮やかに決