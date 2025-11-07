キツネ色の油でじっくりと揚げた鶏のむね肉を、秘伝のタレにつけてから特製タルタルソースをかけて完成したのは人気のおかず、チキン南蛮です。7日も多くの人が舌鼓を打っていたのは、東京都内のチキン南蛮専門店「ひむか食堂」。本場・宮崎県の味が楽しめる「ひむか食堂」が今、頭を悩ませているのが鶏むね肉の価格高騰です。ひむか食堂・竹本寛代表取締役：ここまで高くなっているのは本当に初めてで、ずっと上がり続けている。