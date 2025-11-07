高市総理はきょうの衆議院・予算委員会で、今月下旬に南アフリカで開かれるG20＝主要20か国首脳会議などの日程が終わった後、総理公邸に引っ越しをする考えを示しました。衆議院・予算委員会で、立憲民主党の黒岩宇洋衆院議員は、高市総理が総理就任後も東京・赤坂の議員宿舎に住んでいることについて触れ、「危機管理の観点から1日も早く総理公邸に移るべきだ」と高市総理に求めました。高市総理「就任早々からずっと海外（出張）