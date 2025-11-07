ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に、ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が登場することが７日、発表された。一発撮りのパフォーマンスをすることがルールの「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」。第６０９回となる今回は、Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅが、ＭＶ１０００万回再生突破の代表曲「『ひとりで生きられそう』ってそれってねえ、褒めているの？」を披露する。２