ドジャースは６日（日本時間７日）、球団の持つマックス・マンシー内野手（３５）の来季１０００万ドル（約１５億３０００万円）の契約の選択オプションを行使したと発表。残留が決まり、ロサンゼルスのスポーツショップでイベントに参加していたマンシーが米メディア「ドジャースネーション」などに喜びを語った。「ワールドシリーズに復帰して優勝するチャンスを得た。それが私がプレーをする理由です。彼らは私のすべてです。