改めて言うまでもなく、ソーリー（Sorry）は2010年代後半にサウスロンドンのべニュー、ウィンドミルのコミュニティから頭角を現した才能の一組。彼らが送り出す約3年ぶりのニューアルバム『COSPLAY』は、過去二作で打ち出した異なるサウンドを統合させたうえで、さらに大きく発展させたものだ。と同時に、失われつつある人々の共通項＝ポップカルチャーの様々な記憶を曲ごとにコスプレの如く身にまとい、そこに新たな意味を与えよ