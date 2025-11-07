11月4日、Newspeakが『Glass Door Tour』東京公演を渋谷CLUB QUATTROにて開催した。今年8月13日には初のアニメタイアップ（『BULLET/BULLET』エンディングテーマ）となる表題曲を含むEP『Glass Door』をリリースした彼ら。新たな扉に手をかけた同作のリリースツアーで、初日の大阪公演はインディーズ期とメジャー期の二部構成による「Oldspeak × Newspeak」というコンセプチュアルなワンマンを展開。続く名古屋でのFIVE NEW OLDと