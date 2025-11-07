ヘッドフォンアンプ「HPA-V324」 タイムロードは、独Violectricのヘッドフォンアンプ「HPA-V324」を発売する。価格は 605,000円。受注開始日は11月10日。 Lake People、Violectric、Niimbusといったブランドで培われた高い技術と、数々の受賞歴を誇る機能を融合したという、ハイエンドバランス型ヘッドフォン。 4つのアンプステージによるトゥルーバランス再生、XLR/RCAの2系統アナログ入力、フロン