前巨人２軍バッテリーコーチで来季ＤｅＮＡの１軍バッテリー戦術・育成コーチを務める加藤健氏が７日、チームに合流した。横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で選手、スタッフらにあいさつした後は球団施設などをチェック。午前の練習終了後取材に応じた加藤コーチは「新しい環境でチャレンジができるんじゃないかとワクワクしています」と所信表明。相川新監督はバッテリー分野の強化を目標に掲げているが「野球は点取りゲーム