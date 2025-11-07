俳優の伊藤健太郎（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”なロン毛姿を公開した。【写真】「ワイルド」“印象ガラリ”なロン毛ビジュアルの伊藤健太郎伊藤は「武松を演じさせて頂きました。お楽しみに」とつづり、自身が出演する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の撮影オフショットを2枚アップ。肩下まで伸びた長髪姿を披露している。このビジュアルにファンからは「チョーかっちょええ」「ワイルドなビジュ