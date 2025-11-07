秋になると食べたくなる「さつまいも」は、やさしい甘さで小腹がすいたときや、子どものおやつにもぴったり。 今回は、さつまいものおいしさを堪能できる簡単おやつ3品を、クックパッドスタッフが試してみました。 さつまいもおやつに挑戦！ まずはシンプルにオーブンで「焼きいも」、レンジで「ふかしいも」の2品で食べ比べ。さらに、甘じょっぱさがあと引く「おさつ塩カラメル」にも挑戦しました。 ねっとり甘〜い「焼きいも