オリンパスのロゴとマークオリンパスは7日、国内外で約2千人の人員を削減すると発表した。9月末時点の世界従業員の7％程度に当たる。業績が堅調な中で人員削減を行う「黒字リストラ」となる。対象となる年齢や役職、地域などは明らかにしていない。2026年3月期から27年3月期にかけて実施する。地域を軸にした経営体制から、顧客の需要に即したシンプルな事業体制への移行が目的だと説明している。年間約240億円のコスト削減を