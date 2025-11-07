名古屋駅西エリアにある「第一富士ホテル」内に併設されたカレー専門店「FUJI CAFE by ALLY'S」は、ホテルの朝食会場をリニューアルし、2025年7月にオープンしました。看板メニューは、見た目にもインパクトのある黒い「黒カレー」。玉ねぎの甘みと深いコク、ほのかな苦みが絶妙に溶け合い、辛すぎず甘すぎない、まろやかな味わいが特徴です。老若男女問わず楽しめる一皿です。名物は【彩り野菜