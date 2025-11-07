7日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台前半で取引された。午後5時現在は前日比48銭円高ドル安の1ドル＝153円38〜40銭。ユーロは19銭円高ユーロ安の1ユーロ＝176円88〜92銭。米国で人員削減が相次いでいるとの民間調査の結果を背景に、景気の不透明感が拡大。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期の追加利下げ観測から日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。市場では「リスク