5日、中国・北京の軍事科学院で交流する自衛隊（左）と中国軍（笹川平和財団提供、共同）【北京共同】中国軍との交流事業で訪中している自衛隊の佐官級中堅幹部ら約10人は6日、北京にある陸軍部隊「警衛第3師団」の施設を視察した。同師団は首都防衛、対テロ、災害対処の任務を担う部隊。抗日戦争勝利80年に関する展示もあり、説明を受けた。交流事業の日本側の窓口を担う笹川平和財団の尾形武寿評議員（日本財団会長）が7日に