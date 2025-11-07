首相官邸に入る石原宏高氏＝10月石原宏高環境相は7日の閣議後記者会見で、熱帯林を保護するための国際基金「TFFF」創設について「現時点で日本政府として資金を拠出する予定はない。保全という目的に向け、今後どういう協力が可能か検討していきたい」と述べた。地球温暖化に関しては「人類共通の待ったなしの課題だ。日本が国連に提出した（温室効果ガスを削減する）目標の実現に向けて、政府一丸となって取り組んでいく」と