プロ野球・ソフトバンクは7日、熊谷太雅投手の手術を発表しました。佐賀市内の病院で左肘内側側副靱帯損傷に対する、修復およびインターナルブレースによる補強術を受けており、無事終了。競技復帰までは8か月の見込みと明かされています。2024年ドラフトの育成12位で、東陵高からソフトバンクに入団した熊谷投手。いまだ公式戦の登板はありません。