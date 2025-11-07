news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“盗撮共有グループ”教員7人目『処分するのが惜しくなり』」のニュースについてお伝えします。◇◇◇児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕・送検された岡山県の小学校教諭、甲斐海月容疑者、27歳。警察によりますと、性的好奇心を満たす目的で、女子児童が着替えをする動画1点を自宅で所持した疑いがもたれています。全国で相次ぐ教員による盗撮。他の教員らの逮捕を受け、