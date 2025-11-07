IS:SUEの2ヵ月連続撮り下ろし特別番組が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送されることが決定した。 ■ドライブやマリンアクティビティを楽しむIS:SUE 日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリストで結成されたガールズグループ、IS:SUE。12月6日より、6都市を巡るグループ初の全国ツアー『2025 IS:SUE 1ST TOUR』を開催する