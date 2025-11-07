RSKラジオで放送した、岡山発祥の点字ブロックの啓発番組が、日本民間放送連盟賞の全国優秀賞に選ばれました。 【写真を見る】RSKラジオの“点字ブロックの啓発番組”が日本民間放送連盟賞の全国優秀賞にマモちゃんラジオ【岡山】 きょう（7日）、名古屋市で行われた授賞式では、坂俊介アナウンサーに表彰状と盾が送られました。ラジオ教養部門で全国優秀賞に選ばれたのは、今年5月に放送した「中四国ライブネット岡山発