¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û DEPAPEPE¤¬¡¢12·î10Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯µ­Ç°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBuddy¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Èå«¡É¤È¡È´¶¼Õ¡É¤òÉ½¸½ ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ý¥Ô¥å¥éー¤Ë¡ª¡×¤ò·Ç¤²¡¢2005Ç¯5·î18Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLet¡Çs Go!!!¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DEPAPEPE¤¬¡¢2025Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ ¤½¤Î¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë2ËçÁÈ¥Ù¥¹¥È¥¢