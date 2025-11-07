いまや世界のエンタメ地図を塗り替える存在となった韓国コンテンツ。BTSや『イカゲーム』をはじめ、韓国発のヒット作品を知らない人はほとんどいないだろう。【関連】ルーツは日本だが“韓国人”になったスターたち2000年代初頭、日本で“韓流ブーム”が巻き起こってから約20年。いまや韓国カルチャーはアジアを超え、ヨーロッパやアメリカでも強い影響力を持つようになった。その一方で、近年では活動の拠点を海外に移す韓国俳優