TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00〜)で本橋慎吾役を演じている笠松将がこのほど、本作での役作りや撮影の裏話などを語った。本橋慎吾役の笠松将波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める本作は、正反対の人生を歩んできた花村薫(波瑠)と日高茉海恵(川栄李奈)が、禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。10月31日放送の第4話で