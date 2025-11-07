ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、きょう7日(22:00〜)に配信される。『ダマってられない女たち season2』場面カット○愛沢えみりの知られざる子育てに迫る番組では、2日間で2億5000万円を売り上げた「伝説のキャバ嬢」であり、現在は5つの事業を手掛ける経営者・愛沢えみりに密着。シングルマザーとして二児を出産した彼女の知られざる子育てに迫る。「結婚願望があったんですけど、相手が(