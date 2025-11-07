Paidyは11月4日に、同日の「いい推しの日」にあわせて推し活をしている18〜39歳の男女を対象に実施した、「みんなの推し活大調査2025」の結果を発表した。同調査は、9月22〜25日の期間に行われ、600名から回答を得ている。●推し活が「国民的なアクティビティ」として地位を確立調査対象者に、現在推しているジャンルを尋ねたところ（複数回答）、「J-POPアイドル」「アニメ」「スポーツ選手・チーム」が上位を占めた。2023年