クックパッド [東証Ｓ] が11月7日大引け後(18:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比39.6％減の5.3億円に落ち込んだ。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比3.5倍の5億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の7.6％→3.0％に大幅悪化した。 株探ニュース