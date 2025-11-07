怪我で離脱している三笘薫の復帰が近づいているようだ。ブライトンで４年目を迎えたアタッカ―は、今季のプレミアリーグで開幕から６試合連続で先発。例年通り、左サイドの軸として活躍し、第４節ボーンマス戦（１−２）では今季初得点をマークした。しかし、現地９月27日の第６節チェルシー戦（３−１）で負傷。その後は戦列を離れており、日本代表の活動にも参加していない。 三笘の不在が続くブライトンは現地11月